Spicca un commento sotto al post di ringraziamento scritto su Instagram da Samir Handanovic dopo l'emozionante serata vissuta domenica a San Siro, dove prima di Inter-Cagliari è stato premiato dal vice presidente Javier Zanetti per le sue 455 presenze in nerazzurro. E' quello di Eder, ex compagno del portiere sloveno dal gennaio 2016 all'estate 2018: "Grande Pai, meriti il meglio sempre. Complimenti", ha scritto il brasiliano.