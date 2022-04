Che il gruppo nerazzurro sia al fianco di Ionut Radu, si è capito negli istanti immediatamente successivi alla fine della partita di Bologna, quando i giocatori si sono precipitati a consolare il romeno scoppiato in lacrime per l'errore che è costato la sconfitta ai nerazzurri. Quest'oggi, Robin Gosens, sul suo profilo Instagram, ha postato una foto che li ritrae insieme e un messaggio chiaro: "Let's go!", un invito a mettersi il tutto alle spalle e ad andare avanti per l'obiettivo finale.