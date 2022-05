L'Inter giocherà la finale di Coppa Italia con gli acerrimi rivali della Juve vestendo nel classico nerazzurro. Come si può apprezzare dalle foto scattate negli spogliatoi dell'Olimpico di Roma, la squadra di Simone Inzaghi stasera scenderà in campo con la prima maglia, quest'anno con la trama a pelle di serpente. "Oggi in campo per la finale con i nostri colori", il messaggio che si legge sul profilo Twitter del club milanese.