Turchia e Croazia si affronteranno domani nella seconda giornata del girone D di qualificazione a Euro 2024. E sarà l'occasione per Hakan Calhanoglu per ritrovare un vecchio amico, l'ex nerazzurro Ivan Perisic che in estate si è trasferito al Tottenham da svincolato. I due si sono già incontrati e salutati oggi, come testimoniato da una storia Instagram del croato: "Fratello", si legge.