Gol importante quello segnato da Denzel Dumfries nel secondo tempo di Olanda-Germania di Nations League di questa sera. La rete dell'esterno nerazzurro, segnata al 50esimo, è valsa alla Nazionale di Koeman il 2-2 che le ha permesso di restare appaiata ai tedeschi in classifica. Un gol e un risultato finale che dà fiducia al gruppo come ammette lo stesso Dumfries su Instagram a fine partita, dove celebra le due gare giocate in questo avvio di Torneo: "Due gare su cui costruire. A presto".