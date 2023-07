L'adio di André Onana all'Inter lascia un vuoto anche nel cuore di Denzel Dumfries. Il terzino olandese, dopo l'ufficialità del trasferimento del portiere al Manchester United, ha voluto mandare un messaggio al suo amico ed ex compagno: "Goodluck my brother, proud of you", si legge in una storia su Instagram che lo ritrae in un abbraccio con l'ex Ajax.