Archiviate l'amarezza e le polemiche dopo l'eliminazione dai Mondiali per mano dell'Argentina, Denzel Dumfries dà il suo arrivederci alla Nazionale olandese con un post su Instagram nel quale ringrazia tutti i compagni di squadra: "Il calcio è uno sport bellissimo che tira fuori ogni tipo di emozione. Ieri sera non è stato diverso e questo fa parte del gioco. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra e lo staff con cui ho condiviso questo grande percorso. Apprezzo davvero il nostro spirito di squadra e il modo in cui abbiamo combattuto fino alla fine. Ringrazio anche tutti i tifosi che ci hanno sostenuto incondizionatamente. Teniamo la testa alta e continuiamo a rendere orgogliosa la nostra nazione! Sempre orgoglioso di essere olandese".