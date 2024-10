Chiuso momentaneamente il capitolo Inter, Stefan de Vrij è pronto a vestire di nuovo la maglia della sua Nazionale nelle sfide di Nations League contro Ungheria e Germania, in programma l'11 e 14 ottobre. "Oranje time", ha scritto il difensore centrale sul suo profilo X, allegando la foto del suo arrivo nel ritiro della selezione dei Paesi Bassi.

Per la cronaca, l'ex Lazio non era stato chiamato nella scorsa finestra internazionale dal ct Ronald Koeman, il quale aveva motivato la sua scelta parlando di forma fisica non ottimale del giocatore dopo l'infortunio.