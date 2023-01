Gennaio 2011, 7 per l'esattezza. Edin Dzeko, il cigno oggi di Milano più che di Sarajevo, dodici anni fa oggi sbarcava al Manchester City. Arrivato dal Wolfsburg, con i Cityzens ha messo in rete ben 72 palle e 38 assist in 189 gare tra campionato e coppe. Una parentesi che il bosniaco chiude nel 2015, quando saluta l'Inghilterra per approdare in Serie A, nella fattispecie in capitale. Quattro anni che hanno lasciato il segno nella carriera del numero 9 interista quanto nel club di Manchester che non a caso celebra l'anniversario del suo arrivo. "In questo giorno Edin Dzeko diventava un calciatore del City. Dite il vostro miglior ricordo legato a lui".