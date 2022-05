Quattro coppe in un anno. Non è affatto male il bottino di Alessandro Bastoni, che ieri - in virtù del 4-2 imposto dall'Inter alla Juve in finale - ha alzato nel cielo di Roma la Coppa Italia, ovvero il quarto trofeo di fila vinto dopo scudetto, Europeo con la Nazionale e Supercoppa italiana. Stamattina, il difensore classe '99 ha voluto sottolineare questo record pubblicando su Instagram una storia che lo ritrae in compagnia del poker di trofei conquistati nel suo periodo d'oro della carriera iniziato nel maggio 2021.