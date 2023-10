Prestigiosa e importante vittoria per la Turchia di Hakan Calhanoglu, che ha battuto ieri a domicilio la Croazia nella prima partita delle qualificazioni europee guidata da Vincenzo Montella come commissario tecnico. "Siamo felici ma nulla è stato ancora fatto. Andiamo avanti fino alla fine, ha scritto Calhanoglu su Instagram.

We are happy but nothing is over yet. Keep going until the end 🇹🇷❤️

