Centesima rete in carriera per il centrocampista della Salernitana Antonio Candreva che contro la Ternana, qualche giorno fa, ha messo a segno il gol della vittoria valso ai granata il passaggio al turno successivo e l'obiettivo personale della tripla cifra. L'ex Inter nel post celebrativo non dimentica le reti segnate con la maglia della Beneamata, ovvero 18 in 151 match ufficiali.