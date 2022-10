Grande assente della sfida di ieri contro il Barcellona, Marcelo Brozovic, presente in tribuna per restare a fianco dei compagni, festeggia a distanza di ventiquattro ore dal successo contro i blaugrana che rilancia le aspettative in Champions League. "Buonanotte Inter" scrive su Instagram a corredo di due foto che ritraggono la squadra festeggiare sotto la curva Nord.