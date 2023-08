Si è perfettamente calato nel mondo Inter il nuovo portiere Emil Audero, subito molto entusiasta di poter difendere i pali nerazzurri come testimoniato via social e non solo. "Finalmente si inizia! Nuovo capitolo, nuove pagine da scrivere. Molto felice e motivato pronto a raggiungere importanti traguardi. Let’s go!", ha scritto a corredo di alcune delle foto del suo primo giorno interista pubblicate sul suo profilo Instagram.