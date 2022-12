"Una finale per due". Stasera, al Lusail Stadium, Argentina e Croazia vanno a caccia del primo dei due posti della finale della Coppa del Mondo di domenica prossima, una sfida nella sfida tra gli interisti Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez che il club nerazzurro ha presentato con la consueta vignetta sui suoi canali social: "Anche se non è ancora la vigilia... è sempre un buon momento per gustarsi un classico. Buona fortuna", si legge.