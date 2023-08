Non è arrivato il gol, ma l'esordio a San Siro di Marcus Thuram è stato ottimo. L'attaccante francese parla così dopo il 2-0 contro il Monza alla prima della Serie A: "Inizio perfetto in casa", le parole dell'ex Borussia Monchengladbach che si candida come partner offensivo perfetto per Lautaro Martinez.

Inizio perfetto in casa ️️ pic.twitter.com/qfZ2oZkDFN — Marcus Thuram (@MarcusThuram) August 19, 2023