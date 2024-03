Subito il test più impegnativo con i Paesi Bassi e a seguire la doppia trasferta in terra scandinava, prima in Finlandia e poi in Norvegia. Dopo il sorteggio effettuato ieri a Nyon, la UEFA ha ufficializzato il calendario delle qualificazioni a EURO 2025. Le Azzurre, inserite nel Gruppo 1 della Lega A, inizieranno il loro cammino venerdì 5 aprile ospitando la nazionale Oranje, reduce dalle Finals di Nations League, mentre martedì 9 aprile faranno visita alla Finlandia. Nella finestra di fine maggio e inizio giugno il doppio confronto con la Norvegia, il 16 luglio l’ultima del girone con la Finlandia, quattro giorni dopo la gara in casa dei Paesi Bassi.

Per ottenere il pass diretto per l’Europeo ed evitare le insidie dello spareggio, l’Italia dovrà centrare almeno il secondo posto. Anche se l’urna ha evitato l’incrocio con Spagna, Francia e Germania (le selezioni con il ranking più alto), la squadra di Andrea Soncin è attesa da una missione complicata, ma il gruppo vuole continuare a crescere e a stupire.

LE AVVERSARIE. Vincitrice dell’Europeo di casa del 2017 e finalista nel Mondiale del 2019 (ai quarti eliminò proprio l’Italia, battuta 2-0), la Nazionale Oranje - settima nel ranking FIFA - è reduce dalle Finals di Nations League, chiuse con il ko con la Germania nella finale per il terzo e quarto posto. L'Italia ha già affrontato 18 volte i Paesi Bassi e i precedenti sono favorevoli, con le Azzurre che si sono imposte in nove occasioni, vincendo 1-0 con rigore di Girelli anche l’ultimo confronto andato in scena nel giugno del 2021. Bilancio in negativo invece per quanto riguarda le sfide con la Norvegia (vincitrice dell’Europeo nel 1987 e nel 1993), che si è aggiudicata 13 delle 17 sfide, pareggiandone una e perdendone tre, compresa quella più recente disputata ad inizio 2022 nell’Algarve Cup (2-1, reti di Giacinti e Caruso). Italia e Finlandia si sono invece già incontrate 12 volte e il risultato più ricorrente è stato il pareggio (6), centrato anche negli ultimi tre match; i successi italiani sono 5, una sola la sconfitta.

LA NUOVA FORMULA. Con il sorteggio di oggi è stato inaugurato il nuovo format delle qualificazioni europee, che di fatto vengono collegate alla Nations League: le nazionali sono state quindi divise in tre leghe - Lega A e B a 16 squadre, Lega C a 19 squadre - in base al piazzamento conseguito nella prima edizione della competizione UEFA. Da aprile a luglio 2024 l’Italia disputerà sei gare (una in casa e una in trasferta) con le tre avversarie del girone.

In caso di arrivo al primo o al secondo posto le Azzurre otterranno il pass per EURO 2025, altrimenti dovranno affrontare lo spareggio, che sarà articolato in due turni: nel primo, che si svolgerà a ottobre, le terze e quarte classificate della Lega A affronteranno le cinque prime classificate dei gironi e le tre migliori seconde della Lega C; contestualmente, le quattro prime classificate dei gironi e le due migliori seconde della Lega B verranno sorteggiate in sei confronti contro le altre due seconde classificate e le quattro terze classificate della Lega B. Le vincitrici di questi match si sfideranno tra fine novembre e inizio dicembre nel secondo turno (anche questo con gare di andata e ritorno), dove saranno teste di serie le nazionali con un miglior piazzamento nel ranking FIFA.

La classifica di ogni girone determinerà anche le promozioni e le retrocessioni della prossima edizione della Nations League, che darà il via al ciclo 2025-27: le vincitrici, le seconde e le terze classificate della Lega A restano in Lega A; le seconde classificate e le tre migliori terze della Lega B restano in Lega B; le seconde, le terze e le quarte classificate della Lega C restano in Lega C; le vincitrici delle Leghe B e C vengono promosse nella lega superiore, mentre tutte le quarte classificate delle Leghe A e B e la terza classificata con la peggiore classifica della Lega B retrocedono nella lega inferiore.

I gruppi della Lega A

Gruppo 1: Paesi Bassi, ITALIA, Norvegia, Finlandia

Gruppo 2: Spagna, Danimarca, Belgio, Repubblica Ceca

Gruppo 3: Francia, Inghilterra, Svezia, Irlanda

Gruppo 4: Germania, Austria, Islanda, Polonia

Il calendario del Gruppo 1

Venerdì 5 aprile: ITALIA-Paesi Bassi, Norvegia-Finlandia

Martedì 9 aprile: Finlandia-ITALIA, Paesi Bassi-Norvegia

Venerdì 31 maggio: Paesi Bassi-Finlandia, Norvegia-ITALIA

Martedì 4 giugno: Finlandia-Paesi Bassi, ITALIA-Norvegia

Venerdì 12 luglio: Finlandia-Norvegia, Paesi Bassi-ITALIA

Martedì 16 luglio: ITALIA-Finlandia, Norvegia-Paesi Bassi