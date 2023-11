L'Inter Women di Rita Guarino riscatta la sconfitta contro il Como superando al Breda il Pomigliano col punteggio di 2-1 nella gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Sorprese dal vantaggio iniziale delle campane firmato da Dalila Ippolito al 21esimo, le nerazzurre ribaltano la situazione nel giro di 120 secondi prima con Henrietta Csiszar, brava a fiondarsi su un pallone arrivato dalla sinistra, poi con la maltese Haley Bugeja che con caparbietà trova la sua prima rete con la maglia del'Inter ribadendo il pallone in porta da zero metri. Con questo successo, l'Inter aggancia il Como impegnato stasera al quarto posto a quota 13.