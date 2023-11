Torna in campo domenica alle 18 l'Inter Women di Rita Guarino, attesa dal Como. Ai microfoni di Inter TV, Beatrice Merlo, esterna della squadra nerazzurra, racconta lo stato di forma del gruppo: "Sappiamo bene che le pause sono difficili da gestire perché nel club restano in poche, ma cerchiamo di continuare a fare il lavoro di ogni settimana, ovviamente caricando un po' di più. All'inizio, con diversi innesti nuovi, è difficile perché bisogna conoscerci e capirsi; lo staimo facendo bene, lavoreremo per migliorare ogni settimana".

Sulle lariane, avversarie di domenica, Merlo aggiunge: "La squadra si è rinforzata, sarà una squadra difficile da affrontare su un campo difficile. Ma lavoreremo per poterle affrontare al meglio".