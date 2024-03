Pari pirotecnico tra Inter e Juventus Women nel match d'esordio della Poule Scudetto, andato in scena all'Arena Civica di Milano. Alla fine, dopo sorpassi e controsorpassi, le due squadre si dividono equamente la posta in palio mandando in scena un 3-3 spettacolare. Parte forte la squadra di Rita Guarino che passa in vantaggio al 17' con il rigore trasformato da Simonetti, a cui risponde Girelli al 38', sempre dagli 11 metri. Nella ripresa, il vantaggio nerazzurro firmato Cambiaghi dura otto minuti, con le bianconere capaci di ribaltare il risultato grazie alle reti di Caruso ed Echegini tra 58esimo e 63esimo. Finita? Macché, l'ultima parola è di Serturini, che a quattro giri d'orologio dal 90' fissa il risultato sul 3-3 definitivo.

TABELLINO:

INTER-JUVENTUS: 3-3

GOL: 17' Simonetti (I), 38' Girelli (J), 50' Cambiaghi (I), 58' Caruso (J), 63' Echegini (J), 86' Serturini (I)

INTER (4-3-3): 22 Durante; 25 Thøgersen, 17 Fordos, 3 Bowen, 55 Tomter (72' Robustellini); 24 Milinkovic, 27 Csiszar (78' Jelcic), 20 Simonetti (64' Bugeja); 11 Bonfantini (64' Magull), 36 Cambiaghi (72' Polli), 15 Serturini. A disposizione: 21 Cetinja, 9 Polli, 18 Pandini, 34 Trevisan, 47 Fadda. Coach: Rita Guarino.

JUVENTUS (4-2-3-1): 16 Peyraud Magnin; 71 Lenzini, 25 Calligaris, 23 Salvai, 20 Cascarino; 21 Caruso, 15 Grosso; 19 Thomas (82' Bonansea), 18 Beerensteyn (74' Garbino), 10 Girelli (74' Gunnarsdòttir); 17 Bragonzi (59' Echegini). A disposizione: 1 Aprile, 3 Gama, 4 Cafferata, 6 Nystrom, 29 Gallina. Coach: Giuseppe Zappella

Ammonite: Fordos (I), Lenzini (J).