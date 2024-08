"Sta andando bene, spero che nei prossimi uno o due giorni tutto sia ok. Ci siamo quasi, stiamo parlando". Sono queste le prime parole che Djibrill Niang, agente di Lucien Agoumé, rilascia ai cronisti presenti sotto la sede dell'Inter dopo l'ultimo incontro con il club nerazzurro per definire i dettagli del passaggio del centrocampista al Siviglia.

FcIN - Lucien è felice di tornare a Siviglia?

"Certo, si è trovato molto bene nei sei mesi lì. Aveva delle offerte, ma la sua priorità era tornare al Siviglia".

FcIN - Cosa pensi sulla sua esperienza qui all’Inter?

"È stata molto buona perché abbiamo imparato molto, l'Inter è un grandissimo club e la Serie A è un campionato molto importante. Per un giocatore come Lucien è stato importante spendere del tempo e stare qui da quando ha 17 anni con allenatori e professionisti come Inzaghi, prima con Conte... E poi i giocatori dell'Inter lo ha aiutato. È stata una grande esperienza in uno dei più grandi club del mondo: quando giochi nell'Inter, puoi giocare ovunque".

È un addio o un arrivederci?

"Chissà. Lui ama Milano e l'Inter, magari può esserci l'opportunità di tornare a 28-29 anni".

