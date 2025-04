Ultime ore di attesa in ritiro per l'Inter prima di recarsi allo stadio Dall'Ara, dove alle ore 18 affronterà il Bologna per il delicatissimo match della 33esima giornata del campionato di Serie A. Non ci saranno ripensamenti nella formazione che Simone Inzaghi schiererà per affrontare Dan Ndoye e compagni: sarà Joaquin Correa ad affiancare Lautaro Martinez in avanti, con Carlos Augusto che darà fiato a Federico Dimarco. Per il resto, confermata la line-up vista contro il Bayern Monaco.

Questo quindi l'undici che andrà in campo al Dall'Ara (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Lautaro Martinez.

