Nel report 'The European Club Finance and Investment Landscape' pubblicato quest'oggi dalla UEFA si registrano anche le variazioni di quello che è stato il monte ingaggi dei principali club europei dal 2009 al 2024. Dall'analisi dei dati, si evidenzia come in questi quindici anni gli stipendi pagati ai giocatori abbiano subito variazioni importanti, soprattutto se si considerano le prime 20 squadre in assoluto. Rilevante, ad esempio, il dato che riguarda Inter e Milan: nel 2009, i due club di Milano si trovavano rispettivamente al primo e al quinto per volume degli ingaggi, mentre a distanza di quindici anni sono precipitate entrambe di un bel po' posizioni, piazzandosi l'Inter al 15esimo posto e il Milan al 20esimo. Nel dettaglio, l'Inter ha pagato nel 2023-2024 stipendi per 232 milioni di euro; nel 2009, tale quota era fissata a 206 milioni ed era la più alta d'Europa, ma già cinque anni più tardi c'era stato un corposo taglio fino a 121 milioni.

Nella classifica dell'ultima stagione comanda il Paris Saint-Germain, con un monte stipendi di 658 milioni di euro, un bel balzo rispetto ai 371 di cinque anni fa. I transalpini precedono il Manchester City con 554 milioni e il Real Madrid che si attesta a 505 milioni. Viene evidenziato come le notevoli diminuzioni negli stipendi presso club come Barcellona, Juventus e Chelsea hanno contribuito a una crescita degli stipendi inferiore al 3% tra i primi 20 club nel 2024. Il divario salariale tra i giocatori nelle cinque leghe top europee è aumentato, poiché gli stipendi dei club inglesi sono aumentati dell'8% rispetto a un aumento del 3% in Francia e Germania e a una diminuzione in Spagna e Italia.

