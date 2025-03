Un pareggio arrivato al termine di un primo tempo equilibrato e un secondo tempo di rara sofferenza. Con Federico Dimarco protagonista nel bene e nel male, prima con la fantastifca punizione che porta i nerazzurri in vantaggio, poi con la sua uscita per l'ennesimo infortunio muscolare che costringe Simone Inzaghi a ridisegnare tutta l'Inter nel tentativo di rispondere agli assalti partenopei. Ci riesce benissimo la squadra nerazzurra fino al minuto 87, quando una respinta miracolosa di Josep Martinez diventa l'assist vincente per il tap-in di Philip Billing che da due passi trova un pareggio nel complesso meritato dai partenopei, che non sposta praticamente nulla in vetta alla classifica con l'Inter che mantiene la vetta per un'incollatura sulla squadra di Antonio Conte. La gara del Maradona ci regala una certezza: sarà un campionato indecifrabile fino all'ultimo. Pessimo l'arbitraggio di Doveri.

IL TABELLINO

NAPOLI-INTER 1-1

MARCATORI: 22' Dimarco (I), 87' Billing (N)

NAPOLI: 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 4 Buongiorno; 21 Politano (82' 26 Ngonge), 6 Gilmour (79' 15 Billing), 68 Lobotka, 8 McTominay, 37 Spinazzola (82' 17 Olivera); 11 Lukaku, 81 Raspadori (77' 9 Okafor)

In panchina: 14 Contini, 96 Scuffet, 5 Jesus, 16 Marin, 18 Simeone, 29 Hasa.

Allenatore: Antonio Conte.

INTER: 13 Josep Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni (81' 6 De Vrij); 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu (50' 7 Zielinski), 22 Mkhitaryan (81' 16 Frattesi), 32 Dimarco (50' 28 Pavard); 9 Thuram (65' 11 Correa), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 50 Aidoo, 58 Cocchi, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Doveri. Assistenti: Alassio - Peretti. Quarto ufficiale: Colombo. VAR: Marini. Assistente VAR: Di Bello.

Note

Spettatori: 53.851

Ammoniti: Inzaghi (I), Contini (N)

Corner: 11-3

Recupero: 1°T 4', 2°T 5'

96' - Fischia Doveri, rien ne va plus al Maradona: Napoli e Inter chiudono sull'1-1 una gara al cardiopalma, alla fine il pubblico del Maradona applaude.

95' - Assalto finale del Napoli, palla prima buona per McTominay il cui tiro è murato dsa De Vrij, poi Acerbi smorza il tiro di Ngonge con Martinez che blocca. Acerbi che poi si infuria.

94' - Dumfries con un grande anticipo strappa palla a Ngonge, poi però si fa anticipare in tackle da Billing.

93' - Okafor cerca il tocco per Lukaku ma sbaglia le misure, Martinez interviene

90' - Saranno cinque i minuti di recupero.

88' - Doveri va ad ammonire il terzo portiere del Napoli Contini dalla panchina, Conte protesta.

87' - Ha pareggiato il Napoli con Billing! Martinez è miracoloso sulla prima conclusione del danese, ma la palla finisce nuovamente sui piedi del giocatore che ribadisce in porta col tap-in. Nasce tutto dalla percussione di Lobotka.

86' - Ngonge mette in mezzo, Di Lorenzo crossa ma la palla viene deviata in fallo laterale.

84' - Ngonge affonda sulla destra, poi però butta via tutto con un cross d'esterno che finisce in bocca a Martinez.

83' - Billing fa un fallo su Barella, punizione Inter.

82' - Conte fa uscire Politano e Spinazzola, dentro Ngonge e Olivera.

81' - Arriva il momento di Frattesi e De Vrij: fuori Mkhitaryan e Bastoni.

79' - Esce Gilmour un po' zoppicante: in campo Billing.

78' - Fallo di Bastoni su Politano, il difensore nerazzurro protesta vivacemente con l'assistente.

77' - Sta per arrivare anche il momento di Frattesi e De Vrij. Nel frattempo, Okafor rileva Raspadori nel Napoli.

75' - Brutto errore di Acerbi che concede al Napoli l'ennesimo corner.

74' - Bella palla filtrante per il rientrato McTominay, che però controlla male la sfera mandandola fuori.

73' - Lo scozzese viene accompagnato fuori dal campo, gioco che riprende.

72' - McTominay a terra, Inzaghi entra in campo per richiamare i suoi. Errata corrige: arriva ora l'ammonizione per lui.

71' - Intervento col gomito alto di Bisseck su McTominay. Doveri risparmia un giallo al tedesco.

70' - Uscita clamorosa dell'Inter con Lautaro che serve uno splendido pallone a Dumfries. Meret esce fin ben oltre l'area e ottiene un rimpallo favorevole.

69' - Continua il Napoli a insistere, fallo su Gilmour e punizione pericolosa. Sventa la difesa.

68' - Di Lorenzo sbaglia l'appoggio per Politano, palla regalata all'Inter.

66' - Sponda di Lukaku per Politano, che esita un istante di troppo e viene chiuso da Bastoni.

65' - Arriva il momento di Correa, che rileva Thuram.

65' - Martinez salva l'Inter! Bravissimo il portiere spagnolo a mettere le mani sulla botta potentissima di McTominay.

63' - Pronto a entrare anche Correa.

62' - Partita che ora rallenta, possesso palla dell'Inter che cerca di prendersela comoda.

57' - Bel controllo di Lukaku che offre una buona sponda per Lobotka che colpisce mandando altissimo.

57' - Prime diagnosi per Calhanoglu e Dimarco: il turco è stato sostiuito a causa di una contusione alla coscia destra. Per Dimarco è contrattura ai flessori della coscia destra.

56' - Inzaghi riscrive l'Inter con un 4-4-2 con Mkhitaryan esterno di centrocampo. Pavard gioca da terzino destro.

54' - Esce Thuram dall'area ed innesca un'azione con lancio di Lautaro anticipato di testa di Meret.

52' - Inzaghi decide di mettere Pavard a destra, spostando Dumfries sulla corsia mancina. Solo che dopo un conciliabolo le posizioni si invertono ancora.

50' - Dimarco e Calhanoglu devono abbandonare la contesa. In campo Pavard e Zielinski.

49' - Acerbi allontana in corner su Lukaku. Dimarco intanto va a terra dolorante.

47' - Subito veemente avvio del Napoli, che prova a schiacciare l'Inter.

------

19.08 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

19.07 - Le due squadre tornano in campo per l'inizio della ripresa.

19.05 - Calhanoglu primo a rientrare, il turco sta testando le sue condizioni dopo la botta subita da McTominay.

HALFTIME REPORT - Primo tempo molto combattuto, con qualche sportellata eccessiva e con una direzione di gara sin qui non esattamente impeccabile. Un primo tempo che l'Inter chiude in vantaggio grazie al capolavoro firmato da Federico Dimarco con una punizione mancina che supera la barriera e lascia impietrito Alex Meret. Poi la squadra di Antonio Conte imbastisce una reazione veemente, che frutta anche qualche pericolo, con Dimarco che però a pochi secondi dal gong ha anche la chance per il raddoppio.

------

50' pt - Si chiude il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 grazie alla pennellata di Dimarco su punizione.

49' pt - Buongiorno salva su Dimarco. Altro affondo da sinistra dell'esterno che calcia a botta sicura trovando l'opposizione del difensore.

48' pt - Sponda di suola per l'inserimento di Di Lorenzo, chiuso da Bastoni che protegge l'uscita di Martinez.

45' - Altra occasione per Lukaku: indecisione di Dumfries e Bisseck su un pallone nemmeno messo bene in area da Spinazzola, Bastoni anticipa il belga in corner colpendo con la coscia destra.

44' - Saranno quattro i minuti di recupero.

43' - Barella usa troppo le mani per liberarsi di Lobotka e colpire di testa, Doveri fischia fallo.

41' - Scarico di tacco di Lautaro per Dimarco, il cui tiro è murato da un difensore.

40' - Prova ad uscire l'Inter: Dimarco mette in mezzo per Thuram che però non riesce a coordinarsi bene. Azione nata da un errore di Lobotka.

38' - Raspadori litiga ancora col terreno scivolando al momento del tiro, poi altra pella persa dell'Inter con sospetto fallo di Gilmour su Thuram. Alla fine, sarà calcio d'angolo.

36' - Ancora Napoli con Raspadori il cui tiro è deviato da Bastoni in corner. Politano carica la folla.

35' - Raspadori per poco non punisce l'errore in uscita di Martinez, poi però incespica sul terreno e perde l'attimo per colpire.

34' - Lukaku! Grande occasione per il belga sul grandissimo lancio di McTominay. Tiro al volo di Lukaku che finisce fuori di pochissimo.

33' - Dumfries colpisce col gomito un pallone lanciato in avanti su mischia da corner, Doveri non fischia. Il VAR rivede e poi decide che si può proseguire.

30' - Martinez toglie ogni dubbio andando sicuro in presa alta sulla parabola da punizione.

29' - Intervento di Lautaro su Gilmour, punizione interessante per il Napoli. Anche se il Toro sembra arrivare prima sul pallone.

28' - Buongiorno spazza di testa un cross di Dimarco, palla sulla quale arriva Barella che calcia al volo spedendo in curva.

24' - Meret sbaglia nell'uscita, portandosi il pallone fuori sul cross di Dumfries. Sarà corner per l'Inter.

IL GOL DI DIMARCO: Punizione strepitosa di Dimarco, che inventa una parabola deliziosa che lascia di sale Meret.

22' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!!! FEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

21' - Continuano le proteste dell'Inter, che però usufruirà di una punizione.

20' - Scontro volante in area partenopea McTominay-Dumfries, ci sono le proteste dell'Inter. L'intervento dello scozzese è abbastanza rischioso.

19' - Occasione Napoli! Lukaku guadagna il fondo poi mette in mezzo per McTominay che colpisce in spaccata, la conclusione è facile da controllare per Martinez.

18' - Cross di Gilmour da destra, Bisseck interviene di testa mandando in fallo laterale.

17' - Contrasto Bastoni-Politano, l'attaccante del Napoli pare accentuare un po' la caduta sul gomito aperto di Bastoni ma Doveri fischia fallo.

16' - Partita abbastanza spigolosa in questa prima fase, fallo su Barella.

14' - Gioco ancora fermo, soccorsi per Politano. Calhanoglu avverte ancora dolore.

11' - Buongiorno anticipa Lautaro poi innesca un contropiede fermato da Bisseck. Lautaro protesta con Doveri per un precedente fallo su Thuram di Rrahmani, non sanzionato per il vantaggio poi non concretizzatosi.

10' - Calhanoglu si accascia a terra, gioco fermo. Problema nato dopo un contatto con McTominay.

7' - Doveri ferma il gioco, Politano è rimasto a terra fuori dal campo. L'ex di turno poi rientra.

6' - Dimarco atterra McTominay, proteste del Maradona per un cartellino giallo non estratto da Doveri.

5' - Lautaro cerca l'affondo ma ha davanti tre difensori ed esita, poi perde palla.

3' - Buongiorno perde palla poi riesce a mettere il piede anticipando il passaggio di Lautaro, l'azione viene poi fermata da Bastoni.

3' - Possesso palla Inter, accompagnato dai fischi dei tifosi del Napoli.

1' - Acerbi fa capire subito le sue intenzioni a Lukaku: fallo a metà campo dopo essersi aggrappato al belga.

-----

18.01 - Primo pallone del match per il Napoli: PARTITI!

18.00 - Di Lorenzo e Lautaro davanti a Doveri per il sorteggio.

17.58 - Napoli e Inter entrano sul prato del Maradona per il prepartita.

17.57 - È scomparso quest'oggi l'ex arbitro Tullio Lanese, il direttore di gara avrà il lutto al braccio.

17.55 - Le due squadre sono nel tunnel che porta al campo.

17.45 - Le squadre sono tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio al Maradona.

-----

