L'Inter passa di misura con un gol di Lautaro Martinez nella tana dello Sparta Praga e prosegue spedita il cammino verso gli ottavi di finale di Champions League, che con la vittoria di stasera sono sempre più vicini. Dopo il triplice fischio dell'Epet Arena, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si presenta in sala stampa per un commento a caldo del match. FcInterNews.it, sul posto col proprio inviato, vi riporta le sue parole.

Immaginiamo ci sia tanta soddisfazione.

"C'è molta soddisfazione, ora è tutto nelle nostre mani. Dovevamo prestare attenzione, la squadra è rimasta concentrata. Potevamo fare il raddoppio, il gol di Dumfries è stato annullato per un tacchetto di Dimarco. Fare 16 punti non era scontato, ora manca l'ulltimo passo e l'ultimo punto".

Come fai a tenere la squadra fresca giocando ogni tre giorni?

"È difficilissimo, ma come ci siamo noi in queste situazioni ci sono anche le altre 108 squadre che partecipano alle coppe europee: 48 ore fa eravamo in campo con l'Empoli, poi abbiamo viaggiato, oggi ripartiamo e poi viaggiamo per Lecce. Ci adeguiamo sapendo che devo attingere forze da tutti, manca ancora l'ultima partita in Champions. Manca ancora quel punto per coronare un magnifico percorso".

Cosa pensa di Zielinski play?

"Sta crescendo, si è integrato bene con noi e siamo contenti. Stasera l'ho messo in panchina perché ha giocato le ultime tre: ha grande esperienza, è un ottimo acquisto e si è inserito molto bene nel gruppo".

Cosa apprezza di più del percorso?

"Abbiamo subito solo un gol all'ultimo minuto su un corner che non doveva esserci a Leverkusen, questo in 7 partite ci ha portato una buona differenza reti. Ma mi tengo anche le grandi prestazioni con grandi squadre come City, Arsenal, Leverkusen, Lipsia e anche Sparta Praga e Stella Rossa. Ora manca il Monaco".

Si può dire che Lautaro e Thuram sono la miglior coppia d'Europa?

"Una delle migliori. Prima del gol per loro viene la squadra, sono molto contento perché fanno un grande lavoro, come anche Arnautovic, Taremi e Correa. Sono soddisfatto".

