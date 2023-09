L'Inter ha preso Davy Klaassen. Alla fine, secondo quanto riferito da SkySport, la scelta per l'ultimo rinforzo in mediana è arrivata ed è caduta sul 30enne centrocampista olandese dell'Ajax. Klaassen è già a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al giugno 2025.

