Brusca frenata nella trattativa che sembrava condurre Robin Gosens al Bayer Leverkusen come conferma anche Sky Sport Italia, che fa da eco a quanto già trapelato dalla Germania. Nessuna offerta reale nonostante ci siano stati diversi contatti tra i due club, come sottolinea l'emittente satellitare che sull'ex Atalanta chiosa allontanando le voci che lo vedrebbero lontano dall'Inter. Non solo Robin Gosens: gli aggiornamenti riguardano anche Milan Skriniar per il quale sembra essere tornato alla carica il Paris Saint Germain. Secondo i colleghi di Sky non ci sono stati ulteriori contatti, né incontri, tra i transalpini e i nerazzurri, nonostante i parigini si siano esposti mediaticamente nelle ultime ore. Attualmente l'Inter continua a ritenere incedibile lo slovacco, per il quale si è già sbilanciato in prima persona anche il presidente Zhang, ma tutto potrebbe cambiare al netto di un'eventuale offerta al rialzo rispetto al passato, dunque irrinunciabile.