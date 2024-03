Nella giornata di oggi è andato in scena l'incontro tra l'Inter e Francesco Acerbi dopo i fatti di Inter-Napoli, con l'accusa di insulti razzisti mossa da Juan Jesus. Come informa Sky Sport, nel confronto di oggi il difensore ha ribadito al club nerazzurro che nelle sue parole non c'era alcun intento discriminatorio.

L'emittente aggiunge poi che l'Inter non diramerà alcun comunicato ufficiale sulla questione in attesa dei prossimi step legati alla Giustizia Sportiva. Nelle prossime ore entrambi i giocatori coinvolti nella vicenda saranno ascoltati dalla Procura federale.

