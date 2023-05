Il Real Madrid comincia a pensare alla squadra del futuro e deve fare i conti con le prime grane: secondo quanto riferisce Marca, infatti, tre giocatori, vale a dire Dani Ceballos, Marco Asensio e Nacho Fernandez, sono sempre più orientati a lasciare i Blancos, stanchi di essere considerati dei semplici rincalzi da chiamare in causa in caso di assenze. Ceballos non ha gradito l'ultima proposta di rinnovo ed è seguito da club italiani e arabi, per Asensio, che solo qualche giorno fa sembrava vicino al prolungamento, le riflessioni continuano e all'interno del club madrileno la sensazione è che dietro i suoi ragionamenti vi sia la volontà di trovare quella continuità da titolare che non trova con Carlo Ancelotti.

Carte ancora più scoperte invece per il 33enne difensore Nacho: secondo il quotidiano spagnolo, infatti, c'è stato un contatto tra lui e l'Inter, che ora aspetta con pazienza la sua decisione. La proposta di rinnovo annuale con opzione per il secondo anno non ha soddisfatto il giocatore, che vuole sentirsi valorizzato ed essere ritenuto qualcosa di più di quel calciatore sempre pronto all'impiego, ma mai dall'inizio. Peraltro, già lo scorso marzo i vertici del club italiano hanno compiuto un blitz a Madrid per convincere il giocatore, che non ha ancora comunicato la sua decisione ai vertici del club.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE