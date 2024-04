18.11 - Parte il coro per Calhanoglu, Frattesi canta a squarciagola.

Frattesi e il coro per Calha 🫠🫠🫠pic.twitter.com/blfnIlR9uq — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

18.07 - Come informa Sky Sport, i bus sono arrivati ora in zona Lotto, decisamente in ritardo sulla tabella di marcia. C'è troppa gente per le strade, quindi poco spazio per far passare i pullman.

17.55 - Le scorie del derby restano vive anche a una settimana di distanza dal derby che ha assegnato matematicamente lo Scudetto all'Inter. Sul pullman scoperto che in queste ore sta percorrendo Milano, l'esterno nerazzurro Denzel Dumfries si è presentato con uno striscione decisamente peculiare, che lo ritrae mentre è intento a tenere al guinzaglio Theo Hernandez. I due non si sono mai amati e lo si è visto anche nell'ultima stracittadina. Di seguito le immagini:

Denzel #Dumfries accende gli sfottò a distanza col #Milan esibendo dal pulmann dell’#Inter un due aste che lo raffigura mentre tiene al guinzaglio #TheoHernandez col quale ci sono stati vari scontri nell’ultimo derby pic.twitter.com/J1qZ7QJ25Y — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 28, 2024

17.38 - Barella fa partire il coro per Lautaro e il capitano lo premia con un bacio.

Barella fa partire il coro per Lautaro e il Capitano lo premia con un bacio pic.twitter.com/BlZNanRKV8 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

17.36 - Altro coro personalizzato durante la parata scudetto, questa volta è il turno di Francesco Acerbi.

SPACCALI TUTTI, ACERBI SPACCALI TUTTI



Dirige il coro Nicolò Barella pic.twitter.com/VsG2hpWchY — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

17.32 - Javier Zanetti si è affacciato dalla terrazza in Piazza Duomo dove è atteso l'arrivo del pullman scoperto dell'Inter dopo la conquista dello Scudetto. Il vicepresidente e bandiera nerazzurra ha pronunciato anche alcune brevi dichiarazioni ai tifosi presenti: "Abbiamo vinto un campionato grazie a tutti voi che ci avete sostenuto, l'Inter si ama sempre, sempre, sempre. Abbiamo scritto una delle pagine più importanti della storia dell'Inter, sta arrivando il pullman scoperto con i giocatori. Forza Inter sempre, vi voglio bene. Inter ti amo".

17.30 - "Nicolò Barella, oh oh oh oh". Parte il coro anche per il centrocampista sardo, uno dei più scatenati sul bus.

Nicolò Barella, oh oh oh oh oh!! pic.twitter.com/cO6yFl2kPC — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

17.27 - Siparieto sul bus tra Thuram e Arnautovic, mentre la folla intona il coro per Tikus 'Siamo venuti fin qua, per vedere segnare Thuram".

17.19 - Barella, col microfono in mano, fa partire il coro per Denzel Dumfries. I tifosi lo seguono a ruota urlando il nome dell'olandese sulle note di Just Can't Get Enough dei Depeche Mode

17.16 - Marko Arnautovic è tra i mattatori di questa festa Scudetto dell'Inter. L'attaccante nerazzurro sul pullman scoperto che sta percorrendo la città a un certo punto ha indossato una maschera con la faccia del tecnico Simone Inzaghi. L'ennesimo indizio di come il 'Demone' ormai sia sempre più considerato l'uomo immagine di questo Tricolore.

17.13 - Tutta la carica di Farris dal bus!

16.58 - Tra i più scatenati sul bus scudetto, c'è ovviamente Davide Frattesi, a cui i tifosi hanno dedicato un coro personalizzato.

16.45 - Momenti di euforia attorno a San Siro: i tifosi fanno partire il coro 'Giro l'Italia per te, sognando di nuovo il tricolore".

Momenti di delirio intorno allo stadio ⭐⭐ pic.twitter.com/spocVaocNR — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) April 28, 2024

16.41 - I pullman procedono a passo d'uomo, facendosi largo a fatica in mezzo a due ali di folla.

16.21 - Barella e Dimarco lanciano i primi cori dal pullman, sono loro i primi animatori della festa.

16.05 - Piazza Duomo si sta già riempiendo di tifosi, nonostante l'arrivo dei pullman sia previsto per le 21.

16.00 - Che la festa abbia inizio! I due bus scoperti, uno con i giocatori a bordo e l'altro con lo staff di Simone Inzaghi, sono partiti da San Siro per celebrare lo scudetto della stella per le vie di Milano che si stanno colorando di nerazzurro per tutto il percorso fino al Duomo.