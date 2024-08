Spunta una nuova ipotesi per Joaquin Correa. Secondo quanto riportato da La Nuova, infatti, il Tucu è una delle suggestioni last minute per questo mercato estivo del Venezia, che sta per accogliere in prestito dall'Inter già un altro giocatore argentino, Franco Carboni, dopo la mini-esperienza tra le fila del River Plate.

Potrebbe essere quell'opportunità di fine mercato in cui sperava la dirigenza nerazzurra per l'attaccante ex Lazio.