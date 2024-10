Pace fatta tra Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, dopo le parole del ct azzurro che hanno fatto eco a mo' di frecciatine nei confronti dell'allenatore nerazzurro. A renderlo noto è la Gazzetta dello Sport che svela "il chiarimento" dopo il gelo calato tra la società nerazzurra e il suo ex allenatore all'indomani delle dichiarazioni non esattamente al miele nei confronti del collega in merito alla brutta situazione che lo ha visto coinvolto come teste nell'inchiesta sull Curva Nord (LEGGI QUI).

"Luciano Spalletti e Simone Inzaghi si sono sentiti al telefono nelle ultime ore - si legge nella versione online della Rosea -. Il ct azzurro ha chiamato il tecnico dell’Inter per chiarire il senso delle sue parole" si legge su Gazzetta.it che sottolinea come l'allenatore piacentino e l'Inter nella sua totalità fossero rimasti di stucco per le dichiarazioni di Spalletti (LEGGI QUI). L'Inter aveva vissuto "come attacco gratuito, o nella migliore delle ipotesi figlie di un colpo partito senza volerlo" quelle dichiarazioni. Dichiarazioni che dopo la conversazione telefonica con il tecnico di Certaldo che "ha assicurato a Inzaghi di non volersi riferire direttamente a lui, spiegando come il suo fosse un discorso di carattere generale" sembrano essere già acqua passata.

