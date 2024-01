Due terzi del centrocampo titolare dell'Inter saranno assenti per squalifica domenica, nella delicata trasferta di Firenze dove i nerazzurri saranno chiamati a difendere le distanze dalla Juventus in attesa del recupero della gara contro l'Atalanta. Per quel che riguarda la formazione titolare da mandare in campo contro i viola, scelte naturali per Simone Inzaghi, come spiega anche la Gazzetta dello Sport: giocheranno titolari Kristjan Asllani e Davide Frattesi, che prenderanno il posto di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella.

La conseguenza delle squalifiche è una riduzione delle risorse dalla panchina: in tal senso, è destinata a slittare la road map per il passaggio di Stefano Sensi al Leicester, un'operazione in origine da definire già in questi giorni post-Supercoppa. Il centrocampista di Urbino, destinato a raggiungere Enzo Maresca ai Foxes, potrebbe essere trattenuto fino a lunedì per sedersi in panchina al Franchi insieme a Davy Klaassen.

