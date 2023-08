Marko Arnautovic è pronto per la sua seconda avventura in nerazzurro. "Proverà a cancellare - si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport - l’immagine lasciata in nerazzurro dall’era del Triplete: passava il tempo in ciabatte con Balotelli, dovrà essere il “facilitatore” di un attacco con molti enigmi".

Quattro milioni di prestito, quattro di riscatto obbligatorio e due di bonus facilmente raggiungibili la cifra data al Bologna, che avrebbe voluto di più ma si è arreso alla volontà del giocatore. "Alla fine gli emiliani hanno capito che era necessario assecondare la richiesta e venire a dama con l’Inter è stato poi molto veloce. Il contratto che aveva prima è stato ereditato e lievemente migliorato, considerando il fatto che gode ancora dei benefici del Decreto Crescita: guadagnerà 3,5 milioni che con bonus faranno salire lo stipendio ancora più su", spiega la rosea.

Piccolo particolare: i 10 milioni totali pagati dall’Inter lo pongono al secondo posto tra gli acquisti europei più costosi tra i giocatori di 34 anni. Lo batte Cristiano Ronaldo (17 milioni nell'estate 2021). Terzo e quarto in classifica è Sommer con i trasferimenti al Bayern dello scorso inverno e ora all'Inter. "Il fatto che in due casi su quattro ci sia di mezzo sempre l’Inter è solo un caso figlio di questi tempi di vacche magre", riporta la Gazzetta.