Non c'è solo il presente in casa Inter, ma si guarda anche al futuro. In tal senso, tra i giovani talenti nostrani osservati con grande attenzione dagli osservatori nerazzurri c'è Simone Pafundi, classe 2006, attaccante di proprietà dell'Udinese che in questa stagione conta già due convocazioni in prima squadra contro Milan e Salernitana e proprio contro i campani ha esordito nel massimo campionato lo scorso 22 maggio all'Arechi. Il ragazzo di Monfalcone sta bruciando le tappe: oltre a essere Nazionale azzurro Under 17, quest'anno è parte del gruppo della Under 19 e dopo 4 partite conta anche un assist (nel 2-2 contro il Frosinone) pur giocando sotto età.