Non sarà una tripletta come profetizzato da Adriano, ma il gol di Romelu Lukaku segnato al minuto 86 di questa scorbutica sfida regala all'Inter un vantaggio importante in vista del ritorno in Portogallo. Vince l'Inter, che fa sicuramente di più e meglio per portarsi a casa questo successo al cospetto di un Porto che ha sì qualche occasione di rilievo ma nel complesso si fa notare più per l'eccessiva carica agonistica immessa in questo match. L'espulsione di Otavio poi accentua la furia nerazzurra, che chiude in un angolo l'avversario, si danna per trovare la rete fino a quando Big Rom prima manda sul palo di testa un cross di Barella, ma poi è pronto a ribadire in rete il rimbalzo sul palo. Vale molto, non tutto perché al ritorno al Do Dragao sarà ancora battaglia, ma l'Inter parte in vantaggio e questo è importante.

IL TABELLINO

INTER-PORTO 1-0

MARCATORE: 86' Lukaku

INTER: 24 Onana; 37 Skriniar (81' 2 Dumfries), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (58' 8 Gosens); 9 Dzeko (58' 90 Lukaku), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 77 Brozovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

PORTO: 99 Diogo Costa; 23 João Mário (92' 70 Gonçalo Borges), 3 Pepe, 5 Marcano, 12 Zaidu; 25 Otavio, 8 Uribe, 16 Grujic, 13 Galeno (51' 30 Evanilson); 11 Pepê Aquino, 9 Taremi (83' 22 Wendell).

In panchina: 14 Claudio Ramos, 2 Cardoso, 4 Carmo, 17 Conceiçao, 19 Namaso, 20 André Franco, 29 T. Martinez, 46 Eustaquio, 87 Bernardo Folha.

Allenatore: Sergio Conceiçao.

ARBITRO: Jovanovic. ASSISTENTI: Stojkovic - Mihajlovic. QUARTO UOMO: Simonic. VAR: Dankert. ASSISTENTE VAR: Fritz

Note

Spettatori: 75.374. Incasso: 6.758.321 euro

Espulso: Otavio (P) al 78esimo per doppia ammonizione.

Ammoniti: Otavio (P), Dimarco (I), Pepé Aquino (P), Sergio Conceiçao (P)

Corner: 6-0

Recupero: 1°T 2', 2°T 4'.

95' - ED E' FINITA! INTER BATTE PORTO 1-0, DECIDE IL GOL DI LUKAKU ALL'86ESIMO

94' - Palla persa, fallo di Calhanoglu.

93' - Grujic abbatte Lautaro, punizione importante per l'Inter.

92' - Gosens strappa una rimessa a Joao Mario, poi esulta come se fosse un gol. Proprio Joao Mario esce per Borges.

91' - Nel Porto, Gonçalo Borges pronto a rilevare Pepé Aquino.

90' - Quattro minuti di recupero.

90' - Gosens abbatte Joao Mario, Jovanovic fischia fallo ma il tedesco non ci sta. Ammonito Sergio Conceiçao.

IL GOL DI LUKAKU: Cross di Barella, raccoglie il belga che a botta sicura manda sul palo. Ma il rimbalzo è favorevole e gli permette una seconda conclusione. Stavolta Diogo Costa raccoglie la palla nel sacco.

86' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!!! ROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMEEEEEEEEEEEEEEEELUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU LUUUUUUUUUUUUUUUUUKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKUUUUUUUUUUUUUUU!!!

84' - Ancora Barella dalla distanza, palla fuori.

83' - Sergio Conceiçao rinforza la difesa: fuori Taremi, in campo Wendell.

82' - Tiro di Lautaro servito da Lukaku, la difesa respinge.

81' - Azione dell'Inter fermata per un fallo di Barella. Inzaghi si gioca la carta Dumfries, fuori Skriniar.

78' - Porto in dieci! Espulso Otavio! Fallo netto su Calhanoglu e secondo giallo inevitabile per l'irritante centrocampista dei Dragoes.

75' - Brozovic interviene regolarmente su Otavio, Onana controlla.

74' - Riparte in maniera fluida il Porto, Taremi guadagna l'area e prova il tiro a giro che finisce abbondantemente fuori.

72' - Lautaro si divora l'1-0! Lukaku riceve da Calhanoglu e mette in mezzo per il Toro che per pochi centimetri non impatta in scivolata.

71' - Esce Mkhitaryan, entra al suo posto Brozovic.

70' - Altro stop per un duro intervento su Mkhitaryan. Partita decisamente spezzettata.

69' - Ancora occasione per Barella, che dopo la sponda di Lukaku calcia al volo mandando alto.

66' - Scontro per Gosens, che rimane a terra battendo la mano dal dolore. A terra anche Joao Mario.

65' - Mkhitaryan strappa a metà campo, poi però non riesce a servire Lautaro. Dall'altro lato c'era però pronto Barella...

63' - Crossa Gosens, Lautaro la tocca di testa togliendo forse un buon pallone a Lukaku. Intanto, ammonito Pepe Aquino per un precedente fallo su Calhanoglu.

61' - Fallo di Lautaro su Pepe, al quale poi va a chiedere scusa.

58' - Primi cambi per l'Inter: Lukaku rileva Dzeko che non la prende benissimo, Gosens va al posto di Dimarco.

58' - Clamoroso Onana! Dopo la ribattuta di Skriniar, Zaidu arriva di gran carriera e calcia a botta sicura trovando il riflesso del portiere,che poi è bravissimo sulla conclusione a rimorchio di Taremi.

55' - Ripartenza micidiale del Porto orchestrata da Pepé Aquino, tiro di Taremi respinto da Onana.

52' - Barella! Il 23 nerazzurro si inserisce da attaccante puro e in girata prova il tiro sul palo più lontano, palla fuori.

51' - Galeno deve uscire, al suo posto va in campo Evanilson.

50' - Problemi per Galeno che si accascia al suolo, Jovanovic ferma il gioco.

48' - Ci prova Uribe dalla distanza, palla alta. Problemi alla mano destra per Barella cui viene applicata una fasciatura.

