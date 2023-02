Il Porto, più che sul fisico, decide di metterla sul piano nervoso. Falli e falletti, provocazioni di diversa misura, misure che rendono il primo tempo di questa sfida contro l'Inter abbastanza intenso ed elettrico. Le due squadre non si risparmiano ma sentono troppo la tensione del match che sfocia anche in una mega baruffa collettiva sul finire del primo tempo, poco dopo che l'Inter si è vista negare un rigore abbastanza palese per un fallo ai danni di Matteo Darmian di Wenderson Galeno, non sanzionato dall'arbitro Srdjan Jovanovic che in questi 48 minuti ha dimostrato di non avere avuto il polso giusto per gestire questo incontro. Rimangono in archivio un paio di occasioni importanti a testa, su tutte quella che Alessandro Bastoni non ha visto convertirsi nell'1-0 per una parata clamorosa di Diogo Costa.