Giornata di festa, ma anche di allenamento per l'Inter in vista della partita di mercoledì contro il Bologna. Per la quale, purtroppo, tramonta l'ipotesi di vedere in campo dal primo minuto il tedesco Robin Gosens, alle prese con un affaticamento muscolare agli adduttori: l'ex Atalanta non ha partecipato all'allenamento odierno e le speranze di una sua convocazione per il recupero del Dall'Ara appaiono minime. Si va pertanto verso la conferma da titolare di Ivan Perisic. Mentre Arturo Vidal, allenatosi ancora a parte, secondo Sky Sport punta la partita del prossimo 1° maggio contro l'Udinese.