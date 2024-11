A margine di una recente conferenza stampa della Nazionale olandese, Stefan de Vrij aveva risposto così a una domanda sul futuro da parte di un giornalista presente: "Mi sto divertendo moltissimo all'Inter. Ho un'opzione per rinnovare il contratto per un'altra stagione. Questa scelta spetta al club, mi piacerebbe esplorare questa opzione". Una posizione mai nascosta dal classe '92, il cui contratto scadrà nel 2025 ma per il quale la dirigenza nerazzurra ha un mano un'opzione di rinnovo annuale che potrebbe permettergli di continuare fino al 2026 la sua esperienza in nerazzurro.

Esperienza che era stata messa in discussione la scorsa estate, quando con l'ormai imminente sbarco di Stefano Pioli all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, il nome di De Vrij era stato fatto con una certa insistenza in vista di un trasferimento nella Saudi Pro League, proprio su richiesta dell'allenatore. Situazione che aveva invitato la dirigenza di Viale della Liberazione a mettersi al riparo, tentando un contropiede improvviso su Alessandro Buongiorno, quasi promesso sposo al Napoli ma affascinato fino all'ultimo dalla possibilità di un futuro a Milano. Una richiesta di attesa da parte dell'Inter a Beppe Riso, rimasta però elusa dal mancato approdo di De Vrij all'Al Nassr. Un'operazione che avrebbe garantito ai nerazzurri tra i 10 e i 15 milioni ma che, pur parecchio remunerativa, non aveva mai convinto il 32enne di Ouderkerk aan den IJssel.

Quale futuro dunque per l'ex Lazio? Ad oggi non ci sono segnali per una conferma fino al 2026, che invece, dati da bilancio, già riguarda Francesco Acerbi e Matteo Darmian. 'Colpa' del Mondiale per Club che si svolge a cavallo tra giugno e luglio e che ha obbligato il club a trattenere due dei suoi giocatori che altrimenti dovrebbero salutare a metà del guado (con possibilità di rescindere pagando una piccola penale). Molto dipenderà dall'andamento di questa stagione e dalle strategie della società, che tra lui e lo stesso Acerbi verosimilmente potrebbe confermarne solo uno per dare spazio a un giovane nel ruolo di centrale della difesa a tre.

Intanto, fosse per i tifosi interisti De Vrij meriterebbe la conferma. Questo l'esito del sondaggio di FcInterNews.it, che ha chiesto ai propri lettori se terrebbero l'olandese anche per la prossima stagione. E al netto di qualche passaggio a vuoto, la sua solidità ed esperienza hanno convinto oltre il 77% dei partecipanti al sondaggio. Non un plebiscito, ma una volontà netta. Incassato il via libera da parte della tifoseria, non resta che attendere le decisioni dei vertici nerazzurri.

