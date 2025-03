Prezzi astronomici per le partite dei quarti di finale di Champions League di Barcellona e Real Madrid rispettivamente contro Borussia Dortmund il 9 aprile a Montjuïc e Arsenal il 16 aprile al Bernabéu. Secondo quanto riportato da Marca, i biglietti costeranno dai 125 euro per i posti nei settori dietro le porte nel quarto anello, fino ai 450 euro per la tribuna laterale. Questi prezzi superano i 115 e 325 euro delle stesse zone nelle partite contro Manchester City e Atlético Madrid, così come i 445 euro per il biglietto più caro lo scorso anno contro City e Bayern.

Il tagliando più economico per Barcellona-Borussia Dortmund costerà invece 159 euro nei settori dietro le porte. Per i tifosi ospiti, invece, il prezzo sarà di 60 euro, in conformità con le regole imposte dalla UEFA sul prezzo riservato ai tifosi delle squadre avversarie. Il biglietto più costoso arriverà a 359 euro. Cifre che fanno effettivamente pensare, specie se confrontati con quelli fissati dall'Inter per la gara del 16 aprile contro il Bayern Monaco: per quell sera, si potrà accedere a San Siro spendendo da un minimo di 59 euro per il terzo anello verde a un massimo di 290 euro per la poltroncina rossa centrale.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!