La classifica il 3 marzo dice Inter a -18 dal Napoli. Come è possibile? "Nessuno si aspettava un’Inter così indietro. Il Napoli merita di stare lì, ma è colpa nostra, come lo scorso anno. Potevamo essere più vicini se non avessimo perso punti" dice Hakan Calhanoglu alla Gazzetta dello Sport nell'esclusiva in edicola domani. "Nessuno riprenderà il Napoli, ma noi dobbiamo giocare a prescindere con l’atteggiamento giusto, quello visto con il Porto, in ogni partita. Poi ci teniamo a vincere la Coppa Italia e in Champions possiamo sorprendere.... Due Inter? Difficile da spiegare, anche io spesso mi chiedo perché. Ad Oporto è difficile, ma può succedere di tutto".

E adesso che è tornato Brozo, in mezzo, come si fa?

"Anche grazie al rientro di Brozo, però, siamo uno dei centrocampo più completi d’Europa".