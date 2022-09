Presente come di consueto negli studi di 'Sky Calcio Show', Giuseppe Bergomi analizza così il ko subito ieri dall'Inter nel derby: "Fino al gol dell’1-1 l’Inter era in controllo. Il Milan ha sempre difficoltà ad andare a prendere l’Inter, si era un po’ snaturato spostando Tonali, in alcune zone del campo era in inferiorità numerica. Io sottolineo una cosa, è la tenuta mentale di questa squadra che non c’è: vai 1-1 e nel finale di primo tempo e inizio del secondo esci dalla partita. Poi ci è rientrata con i cambi, come occasioni meritava anche il pareggio, ma è tutto il resto che è preoccupante: puoi subire il pareggio ma devi stare in partita. Il Milan fa così, l’Inter invece ha sempre questo problema".