Seconda vittoria nei test pre Europeo per l'Albania di Kristjan Asllani, raggiunto da SportMediaset dopo il 3-1 rifilato all'Azerbaigian: "Bel biglietto da visita per sfidare l'Italia? Sì dai, l'importante in queste partite è prendere minuti, soprattutto per noi che abbiamo giocato un po' meno. Fortunatamente per me sono arrivate due partite da 90', arrivo bello sereno per la prima all'Europeo", esordisce il centrocampista dell'Inter.

Il girone, anche con Italia e Spagna, è molto difficile.

"Tutti ci danno per ultimi ma siamo arrivati all'Europeo con tanto sudore, è la seconda volta nella nostra storia. Sicuramente entreremo in campo cercando di mettere in difficoltà le altre, sappiamo che abbiamo poche possibilità ma cercheremo di sfruttarle, di impegnarci, di dare il cuore anche per i tifosi. Il sudore non mancherà".

Cosa provi a sfidare molti tuoi compagni di squadra dell'Inter contro l'Italia?

"Sono contento di affrontarli, ho legato tantissimo con loro e gli auguro il meglio. Magari passeremo insieme, chissà (ride, ndr). Scherzi a parte non vedo l'ora che arrivi la prima partita. Con gli altri ne abbiamo parlato, abbiamo scherzato soprattutto: quando sono usciti i gironi eravamo in aereo e poi ci sono state le battute, ma come ho detto non vedo l'ora di affrontarli".

Tra i centrocampisti di Serie A con più di 500 passaggi, tu in questa statistica sei il migliore col 93% dei passaggi giusti.

"Va bene, sono contento. Sono piccoli premi ma sto continuando a lavorare e studiare, imparando dai giocatori fortissimi che ho davanti. Non mi rimane che fare queste partite e dare il massimo, poi vedremo".

Quanto è stato bello vincere lo scudetto nel derby?

"Bellissimo, poi sono interista da sempre. La seconda stella con la vittoria del derby... Siamo contenti, il gruppo era forte e compatto ci ha premiato del lavoro di tutto l'anno".

L'anno prossimo oltre allo scudetto si punta anche alla Champions?

"Certo, l'Inter deve sempre puntare a vincere più trofei possibili. Vediamo, ora c'è la Nazionale. Non vedo l'ora di rivedere i ragazzi all'Inter, ci sentiamo spesso e sono contento di essere in un gruppo così unito".

Vorresti avere più spazio l'anno prossimo?

"Questo vedremo, come ho sempre detto devo lavorare e poi quando il mister mi chiama in causa devo essere sempre pronto a dare il massimo".

Resti all'Inter al 100% l'anno prossimo?

"Io sono un giocatore dell'Inter e sono molto contento qua. Ringrazio (il club, ndr) perché quest'anno, ma anche l'anno scorso, mi hanno aiutato in una maniera incredibile e quindi non posso che essere contento di essere in una delle migliori squadre del mondo. Devo solo lavorare, lavorare e lavorare, però sicuramente sarò con loro".

