Arda Guler spazza via le voci di mercato circolate sul suo conto nelle ultime ore, alimentate dai media dopo le parole del suo connazionale Hakan Calhanoglu che non ha nascosto che gli piacerebbe averlo come compagno anche all'Inter. "Il Real Madrid ha un progetto per me, io ci credo ancora. Sono sicuro che troverò spazio, ho persino comprato una casa in città. Lavoro duramente e sono sempre pronto a giocare, come si è potuto vedere in questa partita contro l'Ungheria", ha spiegato il talentuoso fantasista a MARCA, a margine della vittoria della Nazionale di Vincenzo Montella sui magiari nella quale ha segnato un golazo.

"Amo i tifosi del Real Madrid e il loro sostegno significa molto per me, provo gratitudine in questo senso. Sono venuto al Real Madrid per giocare e con l'obiettivo di essere una parte importante di questa squadra. Non smetterò di lottare finché non lo otterrò", ha aggiunto il classe 2005.

