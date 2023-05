"E' un motivo d'orgoglio essere qua, per tutte le componenti societarie e in particolar modo per i giocatori e l'allenatore a cui vanno ampi meriti. Affrontiamo questa finale con grandissime motivazioni e il solito spirito di appartenenza, vogliamo mettere questo ulteriore trofeo nel nostro palmares". Lo ha detto Beppe Marotta, parlando a Sportmediaset, a margine del 'Charity Gala Dinner' organizzata a Roma per la finale di Coppa Italia che metterà fronte Inter e Fiorentina.

Inzaghi è stato messo spesso in discussone, è un riscatto per lui?

"Durante una stagione un allenatore va incontro anche a risultati negativi e c'è ampio spazio alle critiche. All'interno del club non è mai venuta meno la fiducia, il contraddittorio quotidiano con la dirigenza deve sempre esserci per il bene della società. La squadra si è ripresa molto bene, bisogna dare ampio merito all'allenatore".

Il futuro di Inzaghi è chiaro?

"La stagione fino a oggi è estremamente positiva, col punto nero sul foglio bianco del campionato, dove siamo stati arrendevoli troppo presto. Gli appuntamenti straordinari delle finali di Champions e Coppa Italia ci riconcilia con la storia di questo club glorioso".

Il -10 inflitto alla Juve.

"Preferisco non parlare, è una vicenda complessa, bisogna conoscere gli aspetti giuridici. Non voglio assolutamente esprimere valutazioni".

Cosa ne pensa della Fiorentina e di Italiano?

"Sono contento per Italiano, è l'ultimo degli allenatori ad emergere in un palcoscenico dove il made in Italy che sta dimosotrando di essere all'altezza. Ben venga questo profilo, la Fiorentina sta crescendo e l'appuntamento di mercoledì lo conferma".

Infine, l'ad nerazzurro, rivolgendosi ai colleghi di Sportitalia, si è proiettato sul mercato che verrà: "Non esistono intoccabili sul mercato. Lukaku? Sappiamo che è del Chelsea, vedremo".

