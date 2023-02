La sconfitta di Verona di lunedì scorso è risultata fatale a Davide Nicola, che in questi minuti è stato sollevato ufficialmente dall'incarico di allenatore della Salernitana. "Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera", l'annuncio del club campano. Che, contestualmente, ha ufficializzato anche il successore dell'ex Crotone: si tratta di Paulo Sousa, che oggi ha già diretto il suo primo allenamento.