Si apre e si chiude nel giro di soli sette minuti il discorso tra Empoli e Lecce, che chiudono sull'1-1 il primo match del lunedì di questa 15esima giornata di Serie A. I gol arrivano entrambi nella ripresa: passano in vantaggio i salentini con Lameck Banda che fa fare brutta figura al portiere toscano Etrit Berisha con una conclusione dalla lunga distanza che l'estremo difensore si fa passare tra le gambe.

Il pareggio arriva al 71esimo per via di un autore di Hamza Rafia, che nel tentativo di anticipare un cross di Nicolò Cambiaghi batte il proprio portiere Wladimiro Falcone. Lecce al quarto pareggio consecutivo e ora a quota 17 in classifica, l'Empoli va a quota 12.