Dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Inter, valsa la qualificazione ai quarti, il tecnico del Bologna Thiago Motta, intervenuto a Sky prima del match di questo pomeriggio contro l'Atalanta, torna anche sul successo ottenuto contro la sua ex squadra: "Questa è una bella partita da giocare, una grande sfida oggi con noi stessi. Dobbiamo continuare sulla stessa strada finora e provare a portare la partita dalla nostra parte e affrontarla al massimo".

Sulle scelte tattiche dopo la gara di Coppa Italia:

"Abbiamo due bravi portieri che si meritano di giocare. Federico si è meritato Roma e Inter, oggi tocca a Lukasz, che ha meritato anche lui. Abbiamo la fortuna di poter scegliere tra due portieri che danno sempre il massimo per la squadra".

Possibile che la squadra avvera un po' di stanchezza dopo le gare contro Roma e Inter?

"Stanchezza? Non esiste questa parola da noi. Siamo in un momento in cui abbiamo vinto due partite, ma sono già il passato e dobbiamo pensare al presente oggi che è l'Atalanta. Siamo pronti, affronteremo una grande squadra del nostro campionato che da 7-8 anni sono lì a giocare in Europa con altre squadre come Milan, Inter e Juventus, che non è mai facile e loro sono stati capaci di mantenere questa continuità molto difficile. Sappiamo il loro valo e come sempre affronteremo al massimo questa partita".