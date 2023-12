Giornata di report medici per la Serie A. E dopo Tomori e Immobile, anche il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli si è sottoposto ad esami diagnostici a seguito del trauma contusivo riportato ieri nel corso della gara contro il Frosinone. Gli esami "hanno escluso fratture e confermato una forte contusione muscolare dell’obliquo interno destro" si legge su Juventus.com che fa un punto della situazione anche su Alex Sandro. Per il brasiliano, "la risonanza effettuata alla coscia posteriore destra ha escluso lesioni muscolari e ha evidenziato un sovraccarico del bicipite femorale. Le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno".