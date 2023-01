Si sono concluse le due partite di Serie A con fischio d'inizio alle 14.30. L'Atalanta si salva nel finale in casa dello Spezia, 2-2 il risultato finale: la formazione ligure si porta nel primo tempo sul 2-0 grazie alle reti di Gyasi e Nzola, nella ripresa però prima Hojlund e poi Pasalic nel recupero consentono a Gasperini di evitare la quarta sconfitta consecutiva in campionato. La Dea sale così a quota 28 punti in classifica e a -2 dall'Inter di Simone Inzaghi.